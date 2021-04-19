ولي العهد السعودي يبحث الأوضاع الإقليمية مع مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

الرياض - (د ب أ):

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين.​