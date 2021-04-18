جبران باسيل : المنظومة الفاسدة في لبنان تتحضر للانقلاب على الدولة

بيروت- (د ب أ):

حذر رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل اليوم الأحد من أن المنظومة الفاسدة في البلاد تتحضر للانقلاب على أصول الدولة ووجودها.

وقال باسيل ، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ، :"عادةً في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدّة فتطيح بها وتستردّ حقوقها المنهوبة".

وأضاف :"أمّا عندنا فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضّر للإنقلاب على أصول الدولة ووجودِها.

وتابع :"إلى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدّخراتهم؟ إلى القضاء الدولي؟ سنتكلّم قريبا".

يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد أعلن، في كلمة له في اغسطس الماضي ، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.

يشار إلى أنه تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً ، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.