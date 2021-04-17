وكالة الطاقة الذرية: تأكدنا من بدء إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠%

وكالات

‏أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء السبت أنها التأكدت من بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ‏إن إيران أبلغت إنها تخصب بنسبة 55.3% وأخذنا عينة للتأكد منها.

كشف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أمس الجمعة النقاب عن أن العلماء الإيرانيين الشباب تمكنوا بعد منتصف الليلة الماضية من انتاج اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة.

وكانت إيران أعلنت يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).