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الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم ترتفع للأسبوع السابع

07:56 م الإثنين 12 أبريل 2021
الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم ترتفع للأسبوع السابع

وفيات كورونا

جنيف - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم ارتفعت بشكل حاد للأسبوع السابع على التوالي، محذرة من أن الوباء في "مرحلة حرجة".

وأوضحت كبيرة خبراء كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف في جنيف: "مسار هذا الوباء في الوقت الحالي، يتزايد بشكل مستمر".

وتابعت أنه تم في الأسبوع الماضي تسجيل 4ر4 مليون إصابة جديدة، ارتفاعا من حوالي 500 ألف حالة في هذا الوقت قبل عام.

وقالت كيركوف إن تسليم اللقاحات وإعطائها للمواطنين والذي لا يزال غير متساو إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، لا تكفي لوقف تزايد حالات الإصابة.

وحذرت "نحن في مرحلة حرجة من الوباء في الوقت الحالي".

وحثت الخبيرة الدولية المواطنين على الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات الأساسية التي تكررت لعدة أشهر وهي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتهوية الغرف وغسل اليدين.

وفيات كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد-19

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