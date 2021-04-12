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شركة أدوية سويسرية: خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة الحالات المصابة بكورونا المصحوبة بأعراض

11:21 ص الإثنين 12 أبريل 2021
شركة أدوية سويسرية: خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة الحالات المصابة بكورونا المصحوبة بأعراض

ارشيفية

فيينا- (د ب ا):

عرضت شركة روش السويسرية للأدوية اليوم الاثنين بيانات جديدة بشأن المرحلة الثالثة من تجربة خليط من الأجسام المضادة يهدف للحد من خطورة الحالات المصابة بمرض كوفيد-19 المصحوبة بأعراض.

وقالت الشركة ومقرها بازل إن أحدث بياناتها أظهرت أن حقن خليط من كاسيريفيماب/إيميفيماب تحت الجلد يخفض من خطورة الحالات المصابة بمرض كورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 81%.

وأضافت الشركة في بيان" من بين الأفراد الذين مازالوا يعانون من عدوى مصحوبة بأعراض، تمكن الأشخاص الذين تلقوا كاسيريفيماب/إيميفيماب من التخلص من الفيروس بصورة أسرع، وفترة معاناتهم من الأعراض كانت أقصر".

وأوضحت الشركة أن الخليط أدى بالنسبة لمجموعة من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس حديثا بدون ظهور أعراض إلى الحد من خطر التحول للاصابة بمرض كوفيد-19 مصحوبا بأعراض بنسبة 31%.

وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم مشاركة هذه البيانات مع الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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