أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 128 مليونا و895 ألفا و644 حالة

08:53 ص الخميس 01 أبريل 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 128 مليونا و895 ألفا و644 حالة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 128 مليونا و895 ألفا و644 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و816 ألفا و81 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 73 مليونا و121 ألفا و57 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا حالات وفاة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار جمهوري بشأن برنامج دعم الكهرباء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا