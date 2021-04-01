جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 128 مليونا و895 ألفا و644 حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 128 مليونا و895 ألفا و644 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و816 ألفا و81 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 73 مليونا و121 ألفا و57 شخصا.