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بريطانيا تدعو للإفراج عن مواطنتها نازانين زاجاري المحتجزة بإيران

11:16 م الأحد 07 مارس 2021
بريطانيا تدعو للإفراج عن مواطنتها نازانين زاجاري المحتجزة بإيران

بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى الإفراج بشكل نهائي عن موظفة الإغاثة البريطانية نازانين زاجاري المتهمة بمحاولة قلب نظم الحكم في إيران.
وقال جونسون، في تغريدة نشرت على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد "سعيد لرؤية تخفيف القيود عن نازانين زاجاري، ولكن استمرار حبسها لا يزال غير مقبول على الإطلاق.. يجب الإفراج عنها نهائيًا حتى تتمكن من العودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة، ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".
وتقضي الناشطة والصحفية البريطانية من أصول إيرانية، نازانين زاجري (40 عاماً)، منذ سبتمبر 2016، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بتهمة "التآمر ضد النظام"، وقضت العام الأخير من السجن في منزلها، حيث وضعت لها أصفاد إلكترونية على كاحليها، قبل أن تتم أزالتها اليوم.

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