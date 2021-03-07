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وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من التدخل في شؤون بكين

03:37 م الأحد 07 مارس 2021
وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من التدخل في شؤون بكين

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين- (د ب أ):

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة على الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأسيوية، في واحد من أكثر التهديدات الموجهة لواشنطن من جانب بكين، منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن السلطة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف وانج أن إدراك الصين لطبيعة علاقتها بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، المعروفة بسياسة "الصين واحدة" هو "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزه من قبل الولايات المتحدة.

وتابع وانج أن الحكومة الصينية "ليس لديها مجال للحل الوسط أو التنازل" عندما يتعلق الأمر بتايوان، التي تعتبرها بكين إقليما صينيا منشقا.

وانتقد وانج في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الأحد الولايات المتحدة بسبب "تدخلها عمدا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفيما يتعلق بإقليم شينجيانج، الواقع أقصى غرب الصين، حيث تتهم الصين بإجراء عمليات اعتقال جماعي وفرض العمل القسري وعمليات تعقيم قسرية للأقليات العرقية، قال وانج إن مثل تلك الاتهامات "لا يمكن أن تكون إلا أكثر سخافة".

وتقول الصين إن سياساتها في إقليم شينجيانج قانونية وتهدف إلى مواجهة الأرهاب والانفصالية.

غير أن بكين لا تسمح للصحفيين الأجانب أو الدبلوماسيين بالتحرك بحرية في الإقليم ولا زيارة مراكز الاعتقال.

وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة الصين

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