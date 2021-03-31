أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر والسودان في ملف سد النهضة

01:38 م الأربعاء 31 مارس 2021
البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر والسودان في ملف سد النهضة

البرلمان العربي

كتبت - إيمان محمود

أعرب البرلمان العربي عن تضامنه وتأييده التام لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى نحو يراعي مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، مشدداً على أن مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل.

وأكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا وطالبها بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، في الوقت الذي توجد فيه الكثير من الحلول الإيجابية الجماعية التي من شأنها أن تجنب المنطقة أي مسارات قد تؤثر على أمنها واستقرارها.

ويدعو البرلمان العربي إثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، باعتبار ذلك الحل الأمثل لإنهاء الأزمة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملاً الجانب الإثيوبي المسئولية الكاملة عن أية إجراءات أحادية قد يقوم بها بعيداً عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي.

البرلمان العربي مصر السودان سد النهضة ملف سد النهضة نهر النيل ملء سد النهضة

الخبر التالى:

تركيا تخطب ودّ إسرائيل وتستعد لإعادة السفير.. هل تعود العلاقات بين البلدين؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالدرجات المالية.. الحكومة توافق على علاوة الموظفين وتحدد مبالغ الحافز الإضافي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا