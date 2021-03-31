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مباحثات بين ميركل وماكرون وبوتين بشأن لقاح "سبوتنيك في"

05:17 ص الأربعاء 31 مارس 2021
مباحثات بين ميركل وماكرون وبوتين بشأن لقاح "سبوتنيك في"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

موسكو - (د ب أ):
أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الثلاثاء إن المحادثات بين القادة الثلاثة ،التي جرت عبر الفيديو، تضمنت النقاش بشأن اللقاح الروسي.

ولم تتم الموافقة بعد على لقاح "سبوتنيك في" من جانب وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال زايبرت: "هذا التقييم يتم وفقا لنفس المعايير التي تنطبق على جميع اللقاحات الأخرى".

وبحسب الكرملين ، ناقش القادة الثلاثة "عمليات تسليم محتملة وإنتاج مشترك" لهذا اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم شركة الأدوية الروسية "آر فارم" إنتاج اللقاح في مدينة إلرتيسن البافارية من يونيو أو يوليو.

وتقوم وكالة الأدوية الأوربية حاليا بمراجعة طلب اعتماد "سبوتنيك في" في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يزور خبراء من الوكالة روسيا في أبريل لتقييم إنتاج وتخزين اللقاح.

وكانت المجر ، العضو في الاتحاد الأوروبي ، منحت تصريحا طارئا لاستخدام اللقاح الروسي.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يوم الثلاثاء إن فيينا تجري محادثات مع موسكو لشراء جرعات.

أنجيلا ميركل إيمانويل ماكرون بوتين فيروس كورونا لقاح سبوتنيك

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