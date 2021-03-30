سفير بيرو: مصر تلعب دورا محوريا وهاما على المستويين الإقليمي والدولي

الإسكندرية - أ ش أ

أكد سفير بيرو في مصر بول باريديس أن مصر تلعب دورا إقليميا ودوليا محوريا في مجال العلاقات بين الدول، مشددا على أنها محورا هاما وركيزة أساسية في العلاقات بين الدول في المحيط الإقليمي والدولي.

وأضاف سفير بيرو في مصر -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا هاما على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من المقومات والإمكانيات التي تجعل منها لاعبا أساسيا ومحوريا هاما على المستوى الدولي.

وشدد على قوة العلاقات التي تربط بين مصر وبيرو وتشمل مختلف المجالات، منوها بأن مصر تمتلك تاريخا هاما وحضارة عظيمة.

وأشاد بالإنجازات التي تنفذها مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، متوقعا مزيدا من النجاحات المستقبلية في كافة الميادين.