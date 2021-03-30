أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سفير بيرو: مصر تلعب دورا محوريا وهاما على المستويين الإقليمي والدولي

04:45 م الثلاثاء 30 مارس 2021
سفير بيرو: مصر تلعب دورا محوريا وهاما على المستويين الإقليمي والدولي

سفير بيرو في مصر بول باريديس

الإسكندرية - أ ش أ

أكد سفير بيرو في مصر بول باريديس أن مصر تلعب دورا إقليميا ودوليا محوريا في مجال العلاقات بين الدول، مشددا على أنها محورا هاما وركيزة أساسية في العلاقات بين الدول في المحيط الإقليمي والدولي.

وأضاف سفير بيرو في مصر -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا هاما على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من المقومات والإمكانيات التي تجعل منها لاعبا أساسيا ومحوريا هاما على المستوى الدولي.

وشدد على قوة العلاقات التي تربط بين مصر وبيرو وتشمل مختلف المجالات، منوها بأن مصر تمتلك تاريخا هاما وحضارة عظيمة.

وأشاد بالإنجازات التي تنفذها مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، متوقعا مزيدا من النجاحات المستقبلية في كافة الميادين.

هذا المحتوى من

الإسكندرية بول باريديس المحيط الإقليمي المحيط الدولي

الخبر التالى:

العراق: العثور على 6 منصات لإطلاق صواريخ في محافظة كركوك
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: "محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة واللي عايز يجرب يجرب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا