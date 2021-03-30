أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مصر تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين فى شمال موزمبيق

01:08 م الثلاثاء 30 مارس 2021
مصر تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين فى شمال موزمبيق

موزمبيق

القاهرة - أ ش أ

أدانت مصر الهجمات الإرهابية الغاشمة التي وقعت في شمال موزمبيق، على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب.

وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء - على تضامنها مع موزمبيق في مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف والتي تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موزمبيق، وكذا أسر الضحايا الأبرياء في هذا الحدث الأليم.

هذا المحتوى من

هجمات موزمبيق هجمات إرهابية مصر

الخبر التالى:

الرئاسة السورية تعلن تعافي الأسد وزوجته من إصابتهما بكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: "محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة واللي عايز يجرب يجرب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا