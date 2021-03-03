مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء تحطم طائرة في جنوب السودان
جوبا - (د ب أ):
لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة تجارية في دولة جنوب السودان، بحسب ما قاله مسؤول بمطار جوبا اليوم الأربعاء.
وصرح مدير مطار جوبا الدولي، كور كول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجنوبية العليا- شركة طيران جنوب السودان- تحطمت بعد 10 دقائق من إقلاعها من بيري في ولاية جونقلي في طريقها إلى العاصمة جوبا مساء أمس الثلاثاء.
ونظرا لأن المنطقة نائية، لا تزال التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، وتحديد عدد الضحايا، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره كول.
وذكرت السلطات المحلية أن 10 أو11 شخصا كانوا على متن الطائرة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
184755
عدد المصابين
-
142610
عدد المتعافين
-
10871
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
116194748
عدد المصابين
-
91853924
عدد المتعافين
-
2580476
عدد الوفيات
إعلان