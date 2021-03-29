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الولايات المتحدة تعلق علاقاتها التجارية الحكومية مع ميانمار

11:21 م الإثنين 29 مارس 2021
الولايات المتحدة تعلق علاقاتها التجارية الحكومية مع ميانمار

ميانمار

واشنطن - (أ.ش.أ):

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن تعليق كافة علاقاتها التجارية،على المستوى الحكومي ، مع ميانمار بسبب أعمال العنف التي ارتكبت خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وبعد أن شهدت البلاد يوم السبت الماضي أكثر الأيام دموية منذ أن تولى الجيش السلطة بعد انقلاب في أول فبراير الماضي .

وقالت كاثرين تاي المفوضة التجارية الأمريكية ، في بيان اليوم "إن تعليق العلاقات على المستوى الحكومي وفقا لاتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار المبرمة عام 2013 سيظل ساريا لحين عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطية في ميانمار " .

ووفقا لهذه الاتفاقية فإن الولايات المتحدة تعاونت مع ميانمار في مجالي التجارة والاستثمار لدعم اندماج ميانمار في الاقتصاد الدولي .

ويذكر أن أكثر من 100 مدني ، من بينهم أطفال قتلوا في مظاهرات احتجاجية في أنحاء ميانمار يوم السبت الماضي للتنديد بالانقلاب العسكري مما أشعل موجة من الغضب الدولي.

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