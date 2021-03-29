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أوباما عن وفاة جدته: سنفتقدها كثيرًا لكننا سنحتفل بحياتها الرائعة

08:34 م الإثنين 29 مارس 2021
أوباما عن وفاة جدته: سنفتقدها كثيرًا لكننا سنحتفل بحياتها الرائعة

باراك أوباما

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" متحدثا عن جدته سارة أوباما التي وافتها المنية اليوم الاثنين: "سنفتقدها كثيرا، لكننا سنحتفل بامتنان بحياتها الطويلة واللافتة".

وتوفت سارة أوباما، المعروفة باسم "ماما سارة" للكثيرين، و"داني" أو الجدة للعائلة، متأثرة بإصابتها بمرض السكري، فى مستشفى جاراموجى أوجينجا أودينجا فى بلدة كيسومو في كينيا عن عمر ناهز 99 عامًا اليوم الاثنين حسبما أعلنت أسرتها.

وكان يُنظر إلى سارة أوباما على أنها الأم الحاكمة لعائلة أوباما وكانت الزوجة الثالثة لجد باراك أوباما الراحل حسين أوباما. وكان والدا الرئيس السابق قد انفصلا عندما كان صغيراً، ولم يكن على صلة بأسرته الكينية إلا بعد أن أصبح شاباً يافعاً.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن سارة أوباما ستظل عالقة في الأذها بسبب أعمالها الخيرية، وخاصة المشاريع المجتمعية التي بدأتها في منطقتها الأم، ووصفها بأنها رمز للقيم الأسرية.

وأعلن كينياتا إن أوباما توفت أثناء خضوعها للعلاج في أحد المستشفيات، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونفى المتحدث باسم الأسرة أن تكون وفاتها لها علاقة بمرض (كوفيد-19) مشيرًا إلى أن نتيجة فحصها الخاصة بفيروس كورونا يوم الأحد كانت سلبية.

ووفقا لما ذكره الشيخ موسى إسماعيل المتحدث باسم الأسرة سيتم غدًا دفن جثمان ماما سارة وفق الشريعة الإسلامية.

باراك أوباما أمريكا واشنطن تويتر

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