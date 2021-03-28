"إلغاء الامتحان الورقي".. "هاكرز" يخترق حساب وزارة التعليم الكويتية

وكالات

اخترق "هاكرز" عرف نفسه بـ"X-Logiin" الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الكويت، على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد، ووضع عدة مطالب بشأن الامتحانات والنظام الدراسي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وطالب "الهاكرز" في عدة تغريدات بعد اختراقه الحساب، بإلغاء الامتحان الورقي، قائلاً: "وزارة التربية الكويتية، أولًا مرحبا وثانيًا نعتذر وثالثًا نلتمس منكم النظر في مصلـحة عيالنا في هذه الأزمة التي تضررت منها جميـع الدول المسأله صعبة وليسـت بسيطة لذلك لا وألف لا لإصدار قرار الامتحان الورقي وذلك لوجود شواهد عديدة من دول عالمية تراجعت عن قراراتها".

وتابع في تغريداته، أن إتخاذ هذه الخطوة يوضح أن الوزارة لا تثق في طلابها، بل خاطرت بالصحة في سبيل تحقيق التحصيل، ورأى أنه عندما تتخذ الوزارة برتوكولاً للإجراءات الصحية فهي مسؤولة عن مقارها فقط، تاركة خلفها فوجًا من الطلبة بالخارج وهذا يزيد من إحتمالية زيادة الإصابات.



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