أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"إلغاء الامتحان الورقي".. "هاكرز" يخترق حساب وزارة التعليم الكويتية

08:27 م الأحد 28 مارس 2021
"إلغاء الامتحان الورقي".. "هاكرز" يخترق حساب وزارة التعليم الكويتية

وزارة التعليم الكويتية

وكالات

اخترق "هاكرز" عرف نفسه بـ"X-Logiin" الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الكويت، على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد، ووضع عدة مطالب بشأن الامتحانات والنظام الدراسي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وطالب "الهاكرز" في عدة تغريدات بعد اختراقه الحساب، بإلغاء الامتحان الورقي، قائلاً: "وزارة التربية الكويتية، أولًا مرحبا وثانيًا نعتذر وثالثًا نلتمس منكم النظر في مصلـحة عيالنا في هذه الأزمة التي تضررت منها جميـع الدول المسأله صعبة وليسـت بسيطة لذلك لا وألف لا لإصدار قرار الامتحان الورقي وذلك لوجود شواهد عديدة من دول عالمية تراجعت عن قراراتها".

وتابع في تغريداته، أن إتخاذ هذه الخطوة يوضح أن الوزارة لا تثق في طلابها، بل خاطرت بالصحة في سبيل تحقيق التحصيل، ورأى أنه عندما تتخذ الوزارة برتوكولاً للإجراءات الصحية فهي مسؤولة عن مقارها فقط، تاركة خلفها فوجًا من الطلبة بالخارج وهذا يزيد من إحتمالية زيادة الإصابات.

اضغط هنا

وزارة التعليم الكويتية الكويت وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا تويتر

الخبر التالى:

الصحة الأردنية: تسجيل 7183 إصابة جديدة بكورونا و82 وفاة خلال 24 ساعة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش: ننتظر "المدّ" ويمكن اللجوء لتخفيف حمولة سفينة قناة السويس لتعويمها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا