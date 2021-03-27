"على شفا الانهيار".. البرازيل تواجه "سيناريو حرب" في معركة فاشلة ضد كورونا

كتب - محمد عطايا:

في يوم واحد، سجلت البرازيل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأصبحت نسب شغور العناية المركزة في معظم المستفيات بالبلاد أكثر من 80 بالمئة، وتخطت حالة الوفيات 300 ألفا، في كارثة أشبه بـ"سيناريو حرب" تواجهه البرازيل بعد معارك فاشلة مع الوباء الذي اجتاح العالم، وذلك بحسب ما ذكرته "سي إن إن".

أشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الوضع الوبائي في البرازيل خرج عن السيطرة، في ظل موجة "وحشية" ضربت البلاد.

وأعلنت البرازيل، مساء الخميس عن رقم مروع لأكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، وهو أعلى رقم في البلاد منذ بدء الوباء، وتُوفي حتى اللحظة أكثر 300 ألف حالةبسبب الفيروس، وفقًا للبيانات الرسمية.

وسجلت البرازيل ما يقرب من 24 بالمئة من جميع وفيات الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لـ"سي إن إن"، فإنه من بين 26 ولاية في البرازيل بالإضافة إلى مقاطعتها الفيدرالية، هناك ولاية واحدة أو اثنتين فقط في أي يوم واحد بها معدلات إشغال وحدة العناية المركزة أقل من 80٪.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه إذا لم تكن أنظمة الرعاية الصحية قد انهارت بالفعل هناك، فإنها على وشك الانهيار.

علامات الانهيار

قال المسعف لويس إدواردو بيمنتل من ساو باولو "إنه سيناريو حرب.. بالكاد أستطيع أن أصف ما أراه، إنه لأمر محزن للغاية ما يحدث للبلاد".

وأكدت "سي إن إن"، أن سيارات الإسعاف أصبحت تتنظر وبداخلها المرضى خارج المستشفيات على أمل أن يجدوا سريرا فارغا لتلقي العلاج.

وزارت "سي إن إن"، مستشفى مخصصًا لتلقي المصابين بكورونا، الخميس الماضي، والتي توقفت عن استقبال المرضى بسبب نفاد غرفهم.

وقال جيرالدو ريبل سوبرينهو، رئيس مجلس أمناء الصحة البلدية بالولاية، إنه عندما وصلت معدلات العناية المركزة إلى 90 بالمئة، كما حدث في ساو باولو يوم الخميس، هذا يعني بالضرورة أن معظم المستشفيات ممتلئة.

على الجانب الآخر، فإنه مع تأثر بلاده خلال هذا التفشي الأخير، لم يتخذ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد أي خطوات مهمة لمحاولة تنفيذ استجابة وطنية منسقة.

وألقى بولسونارو، خطابًا متلفزًا ليلة الثلاثاء الماضي، قال فيه إن عام 2021 سيكون "عام اللقاح".

ووفقا لـ"سي إن إن"، سخر السياسيون في البرازيل من خطاب الرئيس الذي استمر 3 دقائق، ووصفوه بأنه يقوم بمحاولة فاترة لإنقاذ الأوضاع في البلاد، بعدما سجلت أرقاما قياسيا.