الهند تبدأ التجارب السريرية للقاح "كوروفاكس" ضد فيروس كورونا

واشنطن- (أ ش أ(:

أعلن معهد "سيروم" الهندي، اليوم السبت، بدء التجارب السريرية للقاح "كوروفاكس" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة "نوفافاكس" الأمريكية، بهدف إطلاقه في الأسواق العالمية بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد آدار بوناوالا -حسب ما نقلته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية- إن اللقاح تم تجربته ضد السلالة الجنوب أفريقية والسلالة البريطانية من فيروس كورونا وأظهر كفاءة بنسبة 89% في علاج الفيروس.

ولم يتطرق بوناوالا، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مُصنعة للقاحات في العالم، إلى سبب تأخر إطلاق لقاح كوروفاكس، حيث كان قد قال في يناير الماضي إن لقاح كوروفاكس من المتوقع إطلاقه بحلول شهر يونيو.

وأشار بوناوالا في تصريحات خلال الشهر الجاري إلى أن حظرا أمريكيا مؤقتا على الصادرات من المواد الخام الحيوية، قد يحد من القدرة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا مثل لقاح كوروفاكس.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، لم تكشف عن هوياتها،أن الهند أبطأت من صادرات لقاحات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، فيما تمكنت الحكومة الهندية من توزيع 57 مليون جرعة من لقاحات كورونا في جميع أنحاء البلاد.