صحف لبنانية: جمود في الملف الحكومي بعد احتدام الخلاف بين عون والحريري

بيروت- أ ش أ:

أكدت صحف لبنانية، الخميس، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة يشهد جمودا وانسدادا كاملا، وأن كافة الأبواب موصدة ولا تسمح بأي خرق إيجابي في الملف الحكومي، لافتة إلى أن جميع الوساطات والمحاولات لتقريب وجهات النظر قد باءت بالفشل، في ظل حالة من استحالة التعايش السياسي والحكومي بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) إلى أن انعدام فرص تشكيل حكومة بالتوافق بين عون والحريري، تأتي في ظل المحاولات الحثيثة التي يقودها الرئيس عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) لإقصاء الحريري وإنهاكه ودفعه بشتى الوسائل إلى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة الجديدة.

وقالت الصحف إن هناك "قرارا متخذا منذ تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، بالسعي إلى إحراجه فإخراجه، وعدم السماح له بتشكيل حكومة".. مشيرة إلى أن هذا الأمر يدفع ثمنه البلد وشعبه في ظل المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان، والتي تشهد انتقال البلاد إلى أزمات أكبر على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والصحية وانهيارات متلاحقة تعرض كيان الدولة للتفكك.

وأضافت أن الواضح من الأجواء السائدة بين شريكي التأليف الحكومي (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف) أن كل الشعرات والخيوط الرفيعة التي كانت تصل بينهما، قد قُطعت بالكامل، مشيرة إلى أن التحركات ضعيفة على خط الوساطة ولا يمكن الركون إليها وذلك انتظارا لتهدئة الأجواء السلبية بعد الاجتماع الأخير يوم الاثنين الماضي بين عون والحريري.

واعتبرت أن ركنا أساسيا من عرقلة تأليف الحكومة الجديدة مرجعه "عدم وجود ضوء أخضر إيراني لتشكيلها"، مشيرة إلى أن إيران وحزب الله يدعمان بقاء الثُلث الوزاري المعطل بيد رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي لا يُمكن معه توقع حدوث تطوير كبير بتغيير جذري في المواقف لتسهيل تشكيل الحكومة.