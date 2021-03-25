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بايدن ونجمة كرة القدم الأمريكية رابينو يتعاونان من أجل تحقيق المساواة في الأجور

06:47 ص الخميس 25 مارس 2021
بايدن ونجمة كرة القدم الأمريكية رابينو يتعاونان من أجل تحقيق المساواة في الأجور

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نجمة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينو ، الأربعاء، في البيت الأبيض لتسليط الضوء على تعزيز المساواة في الأجور بين النساء والرجال.

وكانت رابينو جزءا من معركة طويلة الأمد من أجل أن يتقاضى أعضاء الفريق الوطني الأمريكي لكرة القدم للسيدات أجرا يماثل نظرائهن من الرجال.

وقالت اللاعبة إنه على الرغم من انتصاراتها العديدة في مسيرتها، بما في ذلك فوزها بجائزة الكرة الذهبية للسيدات ، وبطولتين لكأس العالم، وميدالية ذهبية أولمبية "تم الانتقاص من قدري، وتم عدم احترامي وفصلي لأنني إمرأة وقيل لي إنني لا أستحق أكثر من ذلك لأنني إمرأة".

وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس على كيفية أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين.

وقال بايدن: "إن (الجائحة) تقوّض الأمن المالي للنساء والأسر. إنها تضر باقتصادنا بأكمله".

وأضاف: "إن إدارتي ستناضل من أجل تحقيق المساواة في الأجور ، الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف، بل بالارتقاء إلى مستوى قيمنا".

جو بايدن ميجان رابينو البيت الأبيض المساواة في الأجور

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