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ارتفاع أعداد طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف لـ2418 طلبًا

07:34 م الأربعاء 24 مارس 2021
ارتفاع أعداد طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف لـ2418 طلبًا

محافظة بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

وافقت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف، على قبول 45 طلب تقنين جديد، اليوم الأربعاء، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن 2418 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي جرى تحريرها إلى 1205 عقود بواقع 862 عقد مبان، و343 عقد زراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، ومسئولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي، ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف، على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظًا على المال العام، من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة.

محافظة بني سويف أراضي أملاك الدولة محمد هاني محافظ بني سويف

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