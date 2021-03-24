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رئيس الوزراء الإيطالي يزور ليبيا مطلع إبريل المقبل

02:40 م الأربعاء 24 مارس 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يزور ليبيا مطلع إبريل المقبل

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي

طرابلس - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه سيزور ليبيا في السادس أو السابع من شهر إبريل المقبل.

وقال دراغي ــ خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية ، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مساعيها لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، واحترام وقف إطلاق النار.

وأضاف أن إيطاليا تدافع عن مصالحها الوطنية في ليبيا والبحر المتوسط، وتتعاون في المجال الأمني مع شركائها الاستراتيجيين، وقال: "إذا كانت هناك مصالح متضاربة، لا يجب أن يكون لدى إيطاليا شك في الدفاع عن مصالحها الوطنية ولا الخوف تجاه أي شريك".

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