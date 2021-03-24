‏‏نتنياهو: حققنا فوزًا كبيرًا في الانتخابات

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إنه حقق "فوزًا كبيرًا" في الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت الثلاثاء.

‏وأضاف نتنياهو، أنه فوزًا كبيرًا لليمين والليكود وغالبية المصوتين يريدون حكومة يمين قوية وهذا ما سنفعله.

‏وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتائج العينات الانتخابية تشير إلى تعادل معسكري نتنياهو ومنافسه بنحو 60 مقعدًا لكل منهما.

وجرت الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ اليوم الأربعاء.