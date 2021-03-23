أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء

08:09 م الثلاثاء 23 مارس 2021
روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء

روسيا وأمريكا

روسيا - (أ ش أ)

أكدت روسيا وأمريكا، اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة الحوار بما يخض قضايا أمن الفضاء.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية، أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن ذلك جاء خلال المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا أمن الفضاء التي عُقدت اليوم من خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس. مضيفة "جرى تبادل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من المشاكل المتعلقة بضمان سلامة الأنشطة الفضائية".

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن روسيا تقدر التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء وتأمل باستمراره.

هذا المحتوى من

روسيا أمريكا قضايا أمن الفضاء وزارة الخارجية الروسية

الخبر التالى:

ماكرون: إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا الاثنين المقبل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا