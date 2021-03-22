الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات بحق 11 شخصا لصلتهم بالانقلاب العسكري في ميانمار

بروكسل - (د ب ا):

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إنه من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 11 شخصا لصلتهم بالانقلاب العسكري في ميانمار وقمع المتظاهرين.

وأضاف وهو في طريقه لإجراء مباحثات مع وزراء خارجية 27 دولة في بروكسل إن الوضع يتدهور في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس " لا نريد معاقبة شعب ميانمار بفرض العقوبات"، مضيفا" مازلنا نسعى لتبني الحوار للتوصل لحل سلمي".