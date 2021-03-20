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بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية

06:36 ص السبت 20 مارس 2021
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية

جو بايدن

واشنطن- (أ.ش.أ):
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إدانته الشديدة لأعمال العنف القائمة على أساس تمييز عرقي والتي عانت منها الولايات المتحدة على مدى عهد طويل.

ودعا بايدن ، في تصريحات تضمنها بيان للبيت الأبيض الكونجرس إلى سرعة الموافقة على مشروع قانون " كوفيد ـ 19" لمناهضة جرائم الكراهية " والذي من شأنه التعجيل باستجابة الحكومة الفيدرالية لارتفاع معدل هذه الجرائم خلال جائحة كورونا، ودعم الجهود الحكومية الفيدرالية والمحلية لضمان إتاحة إلى المعلومات المرتبطة بهذه الجرائم إلى التجمعات الآسيوية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ألمه الشديد وزوجته جيل وغضبهما من حوادث القتل المروعة التي تعرض لها ثمانية أشخاص من بينهم ست نساء أمريكيات من أصول آسيوية في ولاية جورجيا يوم 16 مارس الجاري.​

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جو بايدن الكونجرس أعمال العنف قانون مناهضة جرائم الكراهية

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