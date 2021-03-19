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بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في مكافحة كورونا

10:40 م الجمعة 19 مارس 2021
بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في مكافحة كورونا

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة الشكر إلى الفريق العامل في هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية" لدورهم في مكافحة وباء فيروس كورونا.
وقال بايدن في تصريحات خلال زيارته إلى مقر هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في أتلانتا (CDC)، نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه لم يحصل على أي مساعدة فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادية "في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ولكن هناك 55٪ من الجمهوريين في أمريكا يدعمونها".
وأضاف بايدن مخاطبا العاملين في (CDC) "نحن مدينون لكم بدين هائل من الامتنان، وسنقوم بذلك لفترة طويلة وطويلة، لأنني آمل أن تكون هذه بداية النهاية لعدم الالتفات إلى ما سيأتي".مشيرا إلى أن الجهود مشتركة في مكافحة الوباء بينه وبين نائبته، كامالا هاريس، وآيضاً "فريق كورونا بأكمله والشعب الأمريكي".
من جانبها، أثنت هاريس على الرئيس بايدن "والتزامه بالعلم الذي قاد فريق إدارته للتعامل مع الوباء".وقالت هاريس إن "الرئيس يجري مكالمات هاتفية مع القادة في جميع أنحاء العالم، ونتحدث مع الناس في جميع أنحاء العالم".مشيدة آيضاً بفريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.

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