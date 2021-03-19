أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"تويتر" يحذر قادة العالم الذين ينتهكون قواعد استخدام التواصل الاجتماعي

11:37 ص الجمعة 19 مارس 2021
"تويتر" يحذر قادة العالم الذين ينتهكون قواعد استخدام التواصل الاجتماعي

تويتر

موسكو - أ ش أ

أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه سيراجع سياسته تجاه قادة العالم لتقرير كيفية التعامل مع السياسيين الكبار الذين ينتهكون قواعد استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

وذكر الموقع - في بيان أوردته قناة "ورسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - أننا "نريد أن تظل سياساتنا مواكبة للطبيعة المتغيرة باستمرار للخطاب السياسي على تويتر، لذلك فإننا نعيد التفكير في نهجنا تجاه قادة العالم".

وأشار موقع "تويتر"، أنه يخطط لطلب المساعدة من مستخدميه، لافتا إلى أننا نريد أن نسمع من الجمهور إذا كانوا يعتقدون أن زعماء العالم يجب أن يلتزموا بنفس القواعد، التي يتبعها مستخدموا تويتر الآخرون، وما هي الإجراءات المناسبة إذا خالف زعيم عالمي القواعد.

ولفت البيان إلى أن "تويتر" سيجري استطلاع رأي من 19 مارس إلى 12 أبريل المقبل، وسيكون متاحا بـ 14 لغة، بما في ذلك الروسية.

وأوضح "تويتر" أن هذا الاستطلاع من شأنه أن يعكس "منظورا عالميا" يساعد على حل هذه المسألة، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات مع خبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين في جميع أنحاء العالم، وسيتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في المراجعة القادمة لسياسة التغريد على صفحته.

هذا المحتوى من

تويتر موسكو حقوق الإنسان

الخبر التالى:

ما حكاية تأسيس "المربع النسوي" في الجزائر؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من زوجة رائد لبيب بعد رحيله: "ظهري اتكسر"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا