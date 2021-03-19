أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها

12:41 ص الجمعة 19 مارس 2021
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها

تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية ، مساء الخميس، أن صواريخ أطلقت عبر الحدود مع سوريا سقطت في إقليم كيليس بجنوب تركيا.

وقالت الوزارة على تويتر "سقطت صواريخ تم تحديد أنه تم إطلاقها من سوريا في منطقة فضاء في كيليس. ولم يصب أي مواطن ولم تقع أضرار أو خسائر في الحادث"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف البيان "تم إرسال إخطار للجانب الروسي للعمل على وقف إطلاق النار وتم إخضاع الأهداف المحددة لإطلاق النار على الفور".

وشددت الوزارة على أنه تم وضع القوات التركية في المنطقة في حالة تأهب ومتابعة التطورات.

تتواجد القوات الروسية في شمال سوريا بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا.

تركيا سوريا اطلاق صواريخ روسيا وزارة الدفاع التركية

الخبر التالى:

وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا