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واشنطن: بايدن لا يأسف على وصف بوتين بالقاتل ونحقق في تدخل روسيا بالانتخابات

07:31 م الخميس 18 مارس 2021
واشنطن: بايدن لا يأسف على وصف بوتين بالقاتل ونحقق في تدخل روسيا بالانتخابات

جو بايدن وبوتين

وكالات:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس جو بايدن لا يأسف لوصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، لافتة إلى أن ناك تحقيقات جارية في احتمالية تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية 2020.

وقال ساكي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "بايدن لا يأسف على تصريحاته حول بوتين وأعطى إجابة صريحة على سؤال صريح".

وأضافت أن "الرئيسين بايدن وبوتين لديهما وجهتي نظر مختلفين بشأن العديد من القضايا المشتركة".

وتابعت أن "بايدن يثق بأن هناك فرصة كبيرة للعمل بين روسيا والولايات المتحدة"، مضيفة "نتمسك بالطرق الدبلوماسية في تعاملنا مع روسيا وسفيرنا لا يزال يعمل في موسكو".

وأشارت إلى أن "هناك تحقيقات جارية بخصوص احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020".

جو بايدن فلاديمير بوتين روسيا أمريكا البيت الأبيض جين ساكي

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