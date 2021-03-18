مقتل 3 وإصابة 11 جراء انفجار في كابول

كابول - (د ب أ):

قتل ثلاثة مدنيين وجرح 11 آخرون جراء انفجار استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت الشرطة.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن الشرطة أن الانفجار وقع الساعة 0720 صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة سار إي كوتال بمنطقة 17 بكابول.

وأفادت القناة بأن الحافلة كانت تقل موظفين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر شهود عيان أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الانفجار.