الحريري للرئيس اللبناني: مستعد لمقابلتك للمرة الـ17 لمناقشة تشكيل الحكومة

وكالات

أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، ردًا على تصريحات الرئيس ميشال عون، التي اتهم خلالها الحريري بتقديم تشكيلة حكومية غير متوازنة وأنه سبب تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال البيان إنه بعد أسابيع عدة على تقديم الحرير تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والبدء في إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، ننتظر اتصالاً من الرئيس، لمناقشة التشكيلة المقترحة وإصدار مرسومًا بالحكومة الجديدة، زادت معاناة اللبنانيين خلال تلك الفترة.

وتابع البيان، أن الحريري تفاجأ مثل باقي اللبنانيين بتصريحات عون التي أدلى بها اليوم، ودعوته إليه للاتفاق على آلية ومعايير دستورية معتمدة.

وأوضح البيان، أن الحريري زار الرئيس نحو 16 مرة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال البيان إن الحريري يتشرف بزيارة الرئيس للمرة الـ17 فورًا إذا سمح جدول أعماله لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة.

وتابع أنه حال عجز الرئيس اللبناني عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة، فعليه مصارحة اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين.

واقترح البيان أن يختصر عون معاناة اللبنانيين، عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.