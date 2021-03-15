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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 119 مليونًا و848 ألفًا و281 حالة

07:34 ص الإثنين 15 مارس 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 119 مليونًا و848 ألفًا و281 حالة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 119 مليونا و848 ألفا و281 حالة.
وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و653 ألفا و641 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 67 مليونًا و895 ألفًا و864 شخصًا.

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