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جونسون: الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

08:15 م الأحد 14 مارس 2021
جونسون: الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضاف جونسون خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء حزب المحافظين الذي يتزعمه اليوم الأحد: "أجد أنه أمر لا يصدق أن يختار الحزب الوطني الاسكتلندي هذه اللحظة للدفع بحملته من أجل الانفصال"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف: "عندما يتم البدء في إعادة فتح كل شيء، وعندما نلتقي بأصدقائنا وأسرنا من جديد، يمكن أن يعتقد الحزب أن هذه هي اللحظة المناسبة لنصبح فيها جميعا ضد بعضنا البعض".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه للفوز بالسيطرة على البرلمان الاسكتلندي في الانتخابات المقررة في 6 مايو، مما يعزز طموح الوزيرة الأولى (رئيسة الوزراء) نيكولا ستارجن لإجراء استفتاء آخر حول إمكانية ترك الاتحاد الذي دام ثلاثة قرون مع إنجلترا وويلز.

ويسعى جونسون إلى استغلال تقدم ضئيل في الحفاظ على تماسك المملكة المتحدة ، بالإشارة إلى كيفية استفادة أسكتلندا من الحكومة في لندن.

وقال جونسون إن اسكتلندا استفادت، من بين أمور أخرى، من إنفاق 3ر13 مليار جنيه استرليني (5ر18 مليار دولار) على الخدمات العامة أثناء أزمة كورونا.

بوريس جونسون اسكتلندا فيروس كورونا حزب المحافظين

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