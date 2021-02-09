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المبعوث الأممي يعبر عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين "للأعمال العدائية"

03:10 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
المبعوث الأممي يعبر عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين "للأعمال العدائية"

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث

صنعاء - (د ب أ):

عبر مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء استئناف جماعة أنصار الله الحوثية للأعمال "العدائية" في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال جريفيث، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"قلق للغاية من استئناف أنصار الله للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خصوصا ونحن نشهد تبلور زخم دبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".

وأكد جريفيث أن "التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تلبي تطلعات الشعب اليمني هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع".

وكثف الحوثيون هجماتهم المسلحة على مواقع "الجيش اليمني"، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، في مأرب منذ الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، حسب ما أكد الجيش في بيان سابق.

وتسيطر قوات الجيش على معظم أجزاء محافظة مأرب، فيما يسيطر الحوثيون على بعض مديريات المحافظة.

مارتن جريفيث المبعوث الأممي الحوثيين

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