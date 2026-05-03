انطلاق المرحلة 28 من "كلنا واحد" استعدادًا لعيد ال

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تستمر حتى نهاية مايو الجاري، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، وذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

خصومات تصل إلى 40% على السلع بجميع المحافظات

وتطرح المبادرة مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية، مع تخفيضات تصل إلى 40%، من خلال التنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، عبر منافذ منتشرة في جميع المحافظات.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الكيانات التجارية، حيث تم الدفع بـ3093 سلسلة تجارية، و168 شادرًا رئيسيًا، و109 محال جزارة، إلى جانب 107 قوافل متحركة، بإجمالي 3477 منفذًا على مستوى الجمهورية.

كما توفر الوزارة السلع عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى سيارات منظومة “أمان” المنتشرة بالميادين والشوارع الرئيسية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، ودعمها المستمر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

