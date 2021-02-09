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القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلق تدريبا بالذخيرة الحية بعد شكاوى من السكان

11:46 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلق تدريبا بالذخيرة الحية بعد شكاوى من السكان

أرشيفية

سول - أ ش أ

أفاد مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعليق تدريب بالذخيرة الحية مخطط له بواسطة مروحيات أباتشي الهجومية التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا بعد ضجيج وشكاوى أخرى من السكان بالقرب من مدينة بوهانج بجنوب شرق البلاد.

وقالت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الأمريكية - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - إن التدريبات التي كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم وتستمر حتى الشهر المقبل، سيتم تعليقها بينما تجري إجراءات وساطة مع السكان بالقرب من مدينة سوسونج في بوهانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية بو سونج-تشان - خلال مؤتمر صحفي دوري - : " بما أنه لا يمكن تعليق التدريبات بالذخيرة الحية لفترة طويلة، فإننا نتوقع وساطة سريعة ومعقولة من اللجنة".

وفي وقت سابق، قدم حوالي 2,800 ساكن يعيشون بالقرب من النطاق، عريضة للوكالة يطالبون فيها بإلغاء التدريبات وإغلاق المنشأة، مشيرين إلى الضوضاء والاهتزاز الناجمين عن التدريبات.

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القوات الأمريكية تدريب بالذخيرة كوريا الجنوبية

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