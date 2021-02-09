أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الصحة العالمية تأمل انضمام لقاح "سبوتنيك في" إلى آلية كوفاكس بعد اعتماده

10:31 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
الصحة العالمية تأمل انضمام لقاح "سبوتنيك في" إلى آلية كوفاكس بعد اعتماده

منظمة الصحة العالمية

جنيف- أ ش أ:

أعربت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن أملها في ضم اللقاح الروسي "سبوتنيك في" إلى برنامج كوفاكس الخاص بتوزيع اللقاحات، بعد اعتماده لها.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة الدولية المختصة: "نأمل أن ينضم لقاح مركز جاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى كوفاكس، بشرط أن يدرج اللقاح في قائمة الأدوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكانت المناقشات الدورية في منظمة الصحة العالمية بشأن بيانات إضافية عن اللقاح الروسي جرت أمس.

و"كوفاكس" آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء.

ودخل برنامج كوفاكس الآن في اتفاقيات مع فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا، لتوريد اللقاحات من أجل التوزيع العادل على البلدان الأعضاء.

وأظهر لقاح "سبوتنيك في" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وبلغت فعالية اللقاح 91.6٪، وهو يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى الفيروس التاجي.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية جنيف لقاح سبوتنيك

الخبر التالى:

صحف إماراتية عن مسبار الأمل: "خطوة تاريخية" تحيي عن مجد العرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا