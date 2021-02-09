الصحة العالمية تأمل انضمام لقاح "سبوتنيك في" إلى آلية كوفاكس بعد اعتماده

جنيف- أ ش أ:

أعربت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن أملها في ضم اللقاح الروسي "سبوتنيك في" إلى برنامج كوفاكس الخاص بتوزيع اللقاحات، بعد اعتماده لها.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة الدولية المختصة: "نأمل أن ينضم لقاح مركز جاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى كوفاكس، بشرط أن يدرج اللقاح في قائمة الأدوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكانت المناقشات الدورية في منظمة الصحة العالمية بشأن بيانات إضافية عن اللقاح الروسي جرت أمس.

و"كوفاكس" آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء.

ودخل برنامج كوفاكس الآن في اتفاقيات مع فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا، لتوريد اللقاحات من أجل التوزيع العادل على البلدان الأعضاء.

وأظهر لقاح "سبوتنيك في" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وبلغت فعالية اللقاح 91.6٪، وهو يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى الفيروس التاجي.