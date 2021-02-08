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أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:30 م الإثنين 08 فبراير 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشا واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في بنك البركة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار

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