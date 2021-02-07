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خامنئي يحدد "شرط" إيران للعودة إلى الاتفاق النووي

12:58 م الأحد 07 فبراير 2021
خامنئي يحدد "شرط" إيران للعودة إلى الاتفاق النووي

علي خامنئي

وكالات:

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأحد، أن "شرط طهران للعودة عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، هو إلغاء كافة العقوبات"، مشددا على أن "هذا موقف لن يتغير"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشار خامنئي إلى أن "إيران لن تتراجع عن خفض الالتزامات بشأن الاتفاق النووي، إلا بعد التحقق من صحة رفع العقوبات، وهذا موقف يتفق عليه جميع المسؤولين".

وقال إن "المواقف الأمريكية والأوروبية تجاه الاتفاق النووي الإيراني خاوية ولا تستند إلى أي منطق"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أذن صاغية في إيران للتصريحات الخاوية في أمريكا وأوروبا، تجاه الاتفاق النووي".

وأضاف: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة، انتهكت كافة التزاماتها في الاتفاق النووي، ولا يحق لها فرض الشروط على إيران للعودة إلى الاتفاق"، موضحا أن "أمريكا والدول الأوروبية رفعت بعض العقوبات عن إيران، وليس جميعها، في بداية تطبيق الاتفاق النووي، ثم عادت وفرضت العقوبات وضاعفتها".

وشدد المرشد الإيراني على أن "طهران هي التي يجب أن تفرض شروطا للعودة للاتفاق النووي، لأنها نفذت كل التزاماتها"، مؤكدا أن "إلغاء العقوبات لا ينبغي أن يكون على الورق، أو بإصدار بيان".

علي خامنئي الاتفاق النووي ايران

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