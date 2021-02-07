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إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن بلقاح "سينوفاك" الصيني

12:54 م الأحد 07 فبراير 2021
إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن بلقاح "سينوفاك" الصيني

إندونيسيا

جاكرتا- أ ش أ:

وافقت إندونيسيا، الأحد، على تطعيم كبار السن بلقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة مراقبة الغذاء والدواء الإندونيسية - وفقا لما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية - أن هذه الاستراتيجية ترجع جزئيًا إلى البيانات المحدودة المتعلقة بسلامة اللقاح لكبار السن.

وأفادت الوكالة بأنها سمحت باستخدام اللقاح لكبار السن (مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ لجائحة كورونا والبيانات المحددة حول الفوائد والسلامة من هذا اللقاح).

وجرى طرح لقاح "سينوفاك" في إندونيسيا الشهر الماضي (نحو 3 ملايين جرعة)، وكان يستهدف العاملين في المجال الطبي والموظفين العموميين، إلا أن البيانات الحكومية تظهر أن ما يقرب من 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى.

وتستهدف إندونيسيا، التي عانت من وفاة 31 ألفا بسبب كوفيد 19، تطعيم أكثر من 180 مليون شخص، أو ما يقرب من ثلثي سكانها البالغ عددهم 270 مليونًا، في غضون عام واحد.

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إندونيسيا لقاح سينوفاك التطعيم ضد كورونا

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