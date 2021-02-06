زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إندونيسيا
جاكرتا- (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل اليوم السبت، بالقرب من منطقة توموهون في إقليم سولاويسي الشمالية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 173 كيلومترا من المنطقة الجنوبية لجنوب غربى مدينة توموهون.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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