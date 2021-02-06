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الدنمارك والسويد تتسلمان الدفعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"

10:08 م السبت 06 فبراير 2021
الدنمارك والسويد تتسلمان الدفعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

ستوكهولم - (د ب أ)

تسلمت الدنمارك والسويد، اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاح كورونا، الذي طورته شركة الأدوية "أسترازينيكا".

وقال معهد أمصال الدولة الدنماركي، إنه تلقى 24 ألف جرعة. وسيتم فحص تلك الجرعات وإعادة تعبئتها قبل إرسالها إلى مناطق المستشفيات الإدارية الخمس في البلاد يوم الاثنين.

ولم يتضح عدد الجرعات التي وصلت إلى السويد، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشركة للإذاعة السويدية.

وقالت السلطات الصحية في البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهما لن توافقان على إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق، بناء على بيانات غير كافية من الشركة البريطانية السويدية بشأن فعالية اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وتستخدم الدولتان أيضا لقاحات أخرى تمت الموافقة عليها حتى الآن، أحدهما لقاح "فايزر/بيونتيك" الأمريكي الألماني، ولقاح شركة موديرنا الأمريكية. ويتم إعطاء اللقاحين أيضا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.

وقبل أسبوع، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة.

لقاح أسترازينيكا الدنمارك السويد فيروس كورونا

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