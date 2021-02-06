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اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي

12:34 ص السبت 06 فبراير 2021
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي

جو بايدن

عدن - (أ ش أ):
رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في اليمن .
وذكرت الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن الحكومة اليمنية رحبت بتعيين الرئيس الأمريكي لـ" تيم ليندر كينغ" مبعوثا خاصا لليمن، وعدّت ذلك خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن يستند على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

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