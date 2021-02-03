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كندا تصنف جماعة "براود بويز" المتطرفة كمنظمة إرهابية

10:40 م الأربعاء 03 فبراير 2021
كندا تصنف جماعة "براود بويز" المتطرفة كمنظمة إرهابية

جماعة براود بويز

كندا - (أ ش أ)

صنفت الحكومة الكندية جماعة "براود بويز" (الأولاد الفخورون) المتطرفة كمنظمة إرهابية وذلك إثر دورهم الحيوي في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي الكابيتول في 6 يناير الماضي، وذلك بموجب قانون كندا الجنائي، في خطوة تسمح للشرطة بمعاملة أي جرائم يرتكبونها على أنها نشاط إرهابي.

ووفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب الكندي، يمكن للحكومة أن تستولي على ممتلكات التنظيم المتطرف والأفراد المرتبطين به.

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جماعة "براود بويز" خضعت لتتبع دقيق بعد الهجوم على الكابيتول في يناير الماضي، مشيرة إلى أنها مجموعة يمينية متطرفة وشوفينية معروفة بانخراطها في أعمال عنف.

وتُعد كندا أول دولة تصنفها كمجموعة إرهابية، وتشير القائمة الإرهابية التي تعدها هيئة السلامة العامة الكندية إلى أن هذه الجماعة استهدفت المحتجين التابعين لحركة حياة السود مهمة.

هذا المحتوى من

جماعة براود بويز الحكومة الكندية منظمة إرهابية اقتحام الكونجرس

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