أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري تامر أمين عمرو أديب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وكالة الطاقة الذرية: على إيران إعطاء إجابات بشأن آثار اليورانيوم التي عُثِر عليها

07:28 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
وكالة الطاقة الذرية: على إيران إعطاء إجابات بشأن آثار اليورانيوم التي عُثِر عليها

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي

سويسرا - (أ ش أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه ينبغي على إيران تقديم إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عُثِر عليها في غير مكانها.
وأضاف غروسي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أية نتائج إيجابية".
وقال دبلوماسيين، في وقت سابق، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة. وقال مصدران إن اليورانيوم المُكتَشَف العام الماضي غير مخصب.
وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استُخدِم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استُخدِم الآخر لإجراء تجارب تفجير.
وأوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي ضمن الاتفاق النووي المتعلق بتفتيش منشآتها النووية اعتبارا من اليوم.
وفي هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات.

هذا المحتوى من

رافائيل غروسي إيران اليورانيوم تخصيب اليورانيوم

الخبر التالى:

إيطاليا ترسل محققين للكونغو على خلفية حادث مقتل السفير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 178774

    عدد المصابين

  • 138183

    عدد المتعافين

  • 10404

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 111931326

    عدد المصابين

  • 87188648

    عدد المتعافين

  • 2477282

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. توينجيت 0-0 الزمالك.. دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا