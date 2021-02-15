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وفاة 60 شخصًا ومئات في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب في الكونغو

07:20 م الإثنين 15 فبراير 2021
وفاة 60 شخصًا ومئات في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب في الكونغو

أرشيفية

كينشاسا - (د ب أ)

صرح مسؤول حكومي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، بأن 60 شخصًا على الأقل قضوا نحبهم وفقد مئات آخرون إثر انقلاب قارب ضخم في بحيرة "ماي ندومبي" بغرب البلاد.

وقال وزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكاي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القارب المكتظ كان قد أبحر مساء أمس الأحد وعلى متنه أكثر من 700 راكب.

وتابع "تم انتشال 60 جثة بالفعل كما نجا 300 شخص".

وأوضح الوزير أن القارب غادر العاصمة كينشاسا في وقت سابق أمس الأحد وانقلب بالقرب من قرية لونجولا ايكوتي.

يذكر أن حوادث القوارب تحدث كثيرًا في مختلف أنحاء إفريقيا، حيث يستقل المواطنون السفن والقوارب بشكل يومي كوسيلة مواصلات.

انقلاب قارب الكونغو الديمقراطية

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