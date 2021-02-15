تركيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا وتخطط لتوسيع الاستثمارات

أنقرة- (د ب أ):

صرحت السفيرة التركية في إثيوبيا بأن بلادها تهدف إلى توسيع استثماراتها في الدولة الأفريقية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن السفيرة يابراك ألب أن استثمارات تركيا في إثيوبيا تبلغ حاليا 5ر2 مليار دولار.

وتركيا هي ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، وتتركز استثماراتها في صناعات النسيج الحديثة وشركات تصنيع الكابلات.

وجاء تصريح السفيرة قبل زيارة من المقرر أن يبدأها وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إلى تركيا اليوم.

وكانت الخارجية التركية أعلنت أن الزيارة ستستمر يومين، وسيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ولفتت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ 125 لأول اتصالات دبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا.

وأضافت الوزارة أن حفلا للافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في العاصمة التركية أنقرة سيُقام بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفقا لموقع الوزارة، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا عام 1896 بتبادل للوفود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني والإمبراطور منليك الثاني.