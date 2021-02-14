أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

07:40 م الأحد 14 فبراير 2021
الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

تعبيرية

الكویت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 798 إصابة جدیدة، و5 وفيات بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) في الساعات الـ 24 الماضیة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 117 ألفا و701 حالة، والوفيات 1003 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 765 حالة شفاء خلال 24 ساعة، لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 166 ألفا و19 حالة.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا

الخبر التالى:

فرنسا: حل مجموعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له مصر الثلاثاء؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا