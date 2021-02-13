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الصدر يرحب بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان للعراق الشهر المقبل

09:34 م السبت 13 فبراير 2021
الصدر يرحب بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان للعراق الشهر المقبل

بابا الفاتيكان

بغداد - (د ب أ)

رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم السبت، بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق الشهر المقبل.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن الانفتاح على الأديان أمر مستحب وزيارة البابا للعراق مرحب بها".

وأضاف الصدر: "قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له وأن النجف عاصمة الأديان فمرحبا به كمحب للسلام وحيا الله أتباع نبي الله عيسى ونبي الله موسى مالم يعلنوا للأديان العداء كالكيان الصهيوني".

وأكد الصدر "كل أتباع خاتم الأنبياء محمد أخوتكم في السلام والإسلام".

ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس زيارة تاريخية للعراق في الخامس من الشهر المقبل تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين والمرجع الشيعي الأعلى على السيستاني في مدينة النجف وزيارة مدينة أور التاريخية، وإقامة قداس في بغداد فضلا عن زيارة إقليم كردستان.

الفاتيكان العراق مقتدى الصدر البابا فرنسيس

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